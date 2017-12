Koningin Máxima drumt gretig mee tijdens festival op Sint-Maarten MVO

10u43

Bron: ANP 0 ANP Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens een bezoek aan het Shelter in Festival Village op Sint Maarten. Royalty De Nederlandse Koningin Máxima was zaterdagmiddag helemaal in haar element toen ze in Philipsburg samen met koning Willem-Alexander het festivalterrein bezocht. Daar kreeg het koningspaar een demonstratie van de steelband Dow Musical Foundation, waarbij de vonken van de als drums gebruikte olievaten spatten.

Steelbandmuziek hoort bij de Caraïben als klompen bij Nederland, en op Sint-Maarten willen ze eigenlijk dat ieder kind kennismaakt met deze traditionele muziek. Die doelstelling ligt Máxima na aan het hart. Het sluit namelijk naadloos aan bij haar inzet om alle kinderen muziek te laten maken.

De jeugd van Sint-Maarten hoefde de drums niet in hun eentje te bespelen. Koning en koningin werden ook uitgenodigd om hun vaardigheden te tonen. "U heeft stiekem thuis geoefend", kreeg Máxima als commentaar toen ze meteen in het ritme drumde. Haar echtgenoot deed dapper zijn best, maar zal niet snel in aanmerking komen voor een muziekprijs.

Noodopvang

De steelband gebruikte Festival City, waar Sint-Maarten in het voorjaar carnaval viert, als oefenruimte. Het koningspaar kwam er ook om een kijkje te nemen bij de noodopvang voor eilandbewoners die door orkaan Irma in september dakloos geworden zijn. Zij wonen tijdelijk in de kioskjes die het middenterrein omzomen en waar tijdens feestelijkheden drank en eten worden verkocht. Het zijn onderkomens met minimale ruimte, maar ze zijn beter dan een tent.

Vanaf het festivalterrein hadden koning en koningin, die bij hun rondrit over het eiland werden vergezeld door de gouverneur en interim premier van Sint-Maarten, ook zicht op de gigantische geïmproviseerde puinstortplaats. Daar is veel afval terecht gekomen dat bij het opruimen van ingestorte of zwaar beschadigde huizen is opgehaald.

"Ik ben heel blij dat ik de kans heb gehad om dit, samen met mijn vrouw, drie maanden na Irma allemaal te aanschouwen", zei Willem-Alexander, die bij het festivalterrein ook de lokale en Nederlandse media even te woord stond.