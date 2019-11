Koningin Máxima draagt haar eigen tas en is 'trending' in Pakistan Redactie

26 november 2019

13u15

Bron: AD 0 Royalty De Nederlandse Koningin Máxima kreeg vandaag op Pakistaanse sociale media om een ongebruikelijke reden lof toegezwaaid. Het was namelijk opgevallen dat de koningin haar eigen tas en papieren droeg. Dat is niet iets dat Pakistaanse bestuurders doen. Die laten dat over aan medewerkers. “Het is een goed voorbeeld voor ministers en anderen’’, zo werd uitgelegd.

De koningin beheerste op de eerste dag van naar VN-werkbezoek de Pakistaanse media. ,,Een koningin, lang en blond, die zelfstandig op bezoek komt in een land als Pakistan. Dat oogst bewondering en trekt aandacht", vertelde een Pakistaan in het gevolg van Máxima, die Pakistan bezoekt als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal.

“Pakistan is bijzonder blij met dit bezoek", wist ambassadeur Wouter Plomp. Dat in Nederland tenminste één Kamerlid niet ingenomen was met de reis - PVV-leider Geert Wilders twitterde zondag dat hij het bezoek ‘ongepast’ vond - was hem uiteraard bekend, maar Plomp verwees voor een reactie op die opmerking naar Den Haag.

'Netherlands' en 'Netherlands queen' waren in Pakistan lange tijd 'trending' op Twitter. Dat de koningin na prins William en zijn echtgenote Catherine de volgende 'royal' was die in korte tijd op visite kwam, werd bijzonder toegejuicht en verder waren er veel goede wensen bij.

Zwaar beveiligd

Máxima maakte in Islamabad een zwaar beveiligd uitstapje naar de Pakistaanse distributeur van drankenfabrikant PepsiCo. Ze kreeg daar dingen te horen over het samenwerkingsverband dat Pepsi is aangenaam met Telenor, waardoor de afnemers hun betalingen en bestellingen mobiel kunnen verrichten. Dat is revolutionair voor Pakistan, waar de meeste betalingen nog contant worden gedaan.

Voor het ‘veldbezoek’ van de koningin waren honderden militairen, rangers en politieagenten opgetrommeld om wegen af te zetten en de omgeving van de plekken waar Máxima zou komen ‘schoon te vegen’. Pakistan neemt zoals gebruikelijk geen enkel risico met bezoekende hoogwaardigheidsbekleders, ook al is de veiligheidssituatie verbeterd ten opzichte van haar eerdere bezoek in 2016.