Koningin Mathilde wil de Belgische jongeren doen lezen tijdens lockdown: “Pak eens een boek” MVO

24 maart 2020

21u21

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Mathilde wil de Belgische jongeren die in lockdown zitten door de coronacrisis aan het lezen krijgen. De vorstin plaatste dinsdag een filmpje op YouTube waarin zij een stukje voorleest uit het bekroonde Franstalige jeugdboek ‘Jusqu’ici tout va bien’.

De jeugdroman won onlangs de Prix Première Victor voor jeugdboeken, een van de meest prestigieuze Belgische boekenprijzen. Het boek vertelt over Jozef, een jongen die bereid is alles te doen om zijn leven in de hand te nemen en zich uit de achterstandsbuurt te ontworstelen waar hij met zijn ouders woont.

