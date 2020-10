Koningin Mathilde waarschuwt: “Uit deze pandemie kunnen we lessen trekken” TDS

13 oktober 2020

15u29

Bron: ANP 8 Royalty De wereld moet zich niet al te veel laten afleiden door de coronacrisis om de afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties te halen. Er is een nieuwe krachtige impuls nodig, zei koningin Mathilde maandag in een speech tijdens een bijeenkomst van SDG Changemakers in Rotselaar.

De coronacrisis heeft “de kwetsbaarheid van onze samenlevingen en van onze wereld aan het licht gebracht”, vindt Mathilde. Zo ziet de vrouw van koning Filip dat er meer onzekerheid en ongelijkheid is, kunnen te veel kinderen en jongeren momenteel niet naar school en kampen meer mensen met psychische problemen. “Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in 2030 te halen, is daarom een ​​hernieuwde en krachtige impuls nodig. De coronacrisis mag ons niet afleiden van de langetermijndoelstellingen die we onszelf hebben gesteld.”

De onverwachte uitdagingen van de pandemie zorgen er aan de andere kant wel voor dat er op verschillende vlakken goed wordt samengewerkt. “Hieruit kunnen we enkele lessen trekken”, zo stelde Mathilde dan ook. “Het opbouwen van duurzame samenlevingen moet het volgende doel zijn.”

Duurzame ontwikkeling

Koningin Mathilde pleit al sinds 2016 voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ze deed haar uitspraken in de fabriek van Danone en greep haar bezoek direct aan om een kijkje bij het productieproces te nemen. Op foto’s die het koningshuis deelde, is te zien dat de koningin daarvoor in een beschermend pak, inclusief haarnetje, moest.

LEES OOK:

Koningin Mathilde bezoekt Fisheye in Wetteren en Kasteel van Laarne, burgemeester vereerd met eerste koninklijke bezoek: “Toch nog een mooi afscheid na mijn laatste en bizar jaar in de politiek”

Koningin Mathilde bezoekt zuivelbedrijf Inex: “Zij toonde heel veel interesse in duurzaamheid”