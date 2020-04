Koningin Mathilde schrijft open brief aan alle jongeren: “We hebben jullie energie en begrip nodig om dit samen door te komen” TDS

07 april 2020

11u41

Bron: ANP 1 Royalty Koningin Mathlide (47) heeft een open brief geschreven aan alle jongeren die momenteel in quarantaine zitten. De brief staat op de site van het koningshuis. De vorstin steekt de kinderen een hart onder de riem, maar neemt ook de gelegenheid te baat om raad en advies te geven.

“Al een tijdje moeten jullie thuisblijven, en alle contact buiten het gezin, met zowel familie als vrienden, vermijden”, schrijft Mathilde. “Jullie weten dat die maatregel noodzakelijk is om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.” Ze bedankt de jongeren die “als verantwoordelijke burgers bijdragen tot de inspanning die van iedereen wordt verwacht om nieuwe besmettingen te voorkomen.”

Mathilde zegt te begrijpen dat het niet altijd even makkelijk is om thuis te zitten zonder contact met vrienden of niet naar school te gaan. Volgens de vorstin is dat niet vanzelfsprekend. “Dat zie ik ook bij onze kinderen en hun vrienden.” Ze schrijft dat jongeren zelfs in de problemen kunnen komen omdat er onzekerheid is over de duur van de maatregelen. “Door die onzekerheid en het gebrek aan menselijk contact en aan activiteiten kan het gebeuren dat sommigen onder jullie zich angstig voelen of het zelfs niet meer zien zitten. Het lukt ook niet altijd om een antwoord te geven op al jullie vragen.”

Gevoelens en ervaringen

Juist daarom is het volgens Mathilde goed om met ouders te praten over gevoelens en ervaringen. Maar de jongeren moet ook naar gevoelens en ervaringen van anderen vragen. De vorstin komt ook met enkele tips: zo raadt ze de jongeren aan hun dagelijkse routine zoveel mogelijk aan te houden, hard te werken en goed te leren. Ontspannen is volgens haar ook belangrijk. Ze raadt de jongeren aan een dagboek bij te houden. Een luchtje scheppen kan ook, maar “blijf dan wel dicht bij huis”.

“We hebben jullie energie en begrip echt nodig om samen deze moeilijke periode door te komen”, schrijft Mathilde aan het eind van haar brief. “Ik wens jullie allemaal veel moed toe.”

