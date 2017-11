Koningin Mathilde ontmoet kinderen in sloppenwijk in New Delhi Staatsbezoek India ADN

Bron: Belga 0 BELGA Royalty Koningin Mathilde heeft vandaag in India het International Center for Research on Women (ICRW) bezocht. De vorstin stapte daarbij spontaan af op de inwoners van een van de armste wijken van New Delhi en maakte een praatje met hen.

Het ICRW wil jonge vrouwen en meisjes helpen bij hun emancipatie. Het centrum ligt in het hart van Dakshinpuri, een van de vier armste wijken van de Indiase hoofdstad. De koningin werd er ontvangen met gezang en dans en hield er aan om vervolgens te spreken met de inwoners van de wijk, onder wie heel wat kinderen.

Koningin Mathilde maakte in het centrum kennis met het programma 'Plan-It Girls', dat door het ICRW is ontwikkeld voor adolescenten in de hoofdstad. Bedoeling is de jonge vrouwen competenties meegeven, en dan vooral wat betreft professionele integratie. Leraars, ouders en kinderen, maar ook mannen nemen aan het programma deel om de vrouwen te steunen bij hun emancipatie. Ongeveer 10.000 studentes volgen het momenteel.

Het doel van het ICRW is de jonge Indiase vrouwen duidelijk maken "dat ze een plaats hebben in de maatschappij en dat ze hun lot in eigen handen kunnen nemen", benadrukt de organisatie.

Mathilde is sinds zondag in India voor een vijfdaags staatsbezoek. De delegatie trekt morgen naar Mumbai (Bombay), waar de vorstin onder meer zal deelnemen aan een activiteit van Unicef.

