Koningin Mathilde ontmoet Ghanese president (en dat zonder Filip) TDS

09 februari 2018

19u00

Bron: ANP 14 Royalty Koningin Mathilde heeft vandaag, vrijdag, op de laatste dag van haar driedaagse bezoek aan Ghana een ontmoeting gehad met de Ghanese president Nana Akufo-Addo.

Mathilde is zonder haar man koning Filip in het Afrikaanse land. Ze heeft wel gezelschap van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. De twee zijn in Ghana om projecten te steunen die de positie van meisjes en vrouwen versterken.

De koningin werd uitgenodigd door de president in de hoedanigheid van haar functie als SDG Advocate. Als ambassadeur voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN is het haar taak om de SDG's in de kijker te zetten. President Akufo-Addo is samen met de Noorse premier Erna Solberg co-voorzitter van de SDG Advocates.

De koningin en De Croo bezochten tijdens hun driedaags werkbezoek aan Ghana verschillende projecten met aandacht voor de empowerment van vrouwen, waaronder 2nd Image International, waar meisjes een vak leren zoals cosmetica of haartooi, chocoladefabriek Niche, waar 30 procent van het management en 50 procent van de raad van bestuur vrouwen zijn, en het Promush Mushroom Project, dat tewerkstelling voor vrouwen, jeugd en personen met een handicap moet creëren. Ons land kan op vlak van vrouwenrechten bovendien nog iets leren van Ghana: het Afrikaanse land doet het beter dan België als het op vrouwelijke ministers aankomt", benadrukt De Croo.

Nadien nam Mathilde met een gevoel van nederigheid afscheid van Ghana. "Tijdens dit bezoek heb ik gezien dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarom voel ik me in de eerste plaats nederig", zei Mathilde tegen Belga. Ze verwees onder meer naar een ontmoeting met een tienermeisje, die dezelfde leeftijd heeft als haar zestienjarige dochter Elisabeth en al op jonge leeftijd is gehuwd en zwanger is geworden. "Als ik zo'n meisje zie, dan heb ik het gevoel dat ik ze wil helpen, dat het moet stoppen. Ik hoor ook positieve verhalen, verhalen van hoop, die mij ook hoopvol maken." Mathilde was zonder haar man Filip naar Ghana afgereisd.