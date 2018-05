Koningin Mathilde: "Muziek kan jongeren op weg helpen in het leven" YDS

16 mei 2018

20u26

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Mathilde heeft de naar haar vernoemde prijs voor het eerst aan twee winnaars uitgereikt. Zowel Un!k als Commusaic werd door de vorstin beloond met een prijs van 5000 euro. De prijs gaat elk jaar naar een organisatie die hulp biedt aan kwetsbare jongeren. De uitreiking vond plaats in het Koninklijk Paleis in Brussel.

Het thema van de zeventiende uitreiking was opnieuw Music Connects. Un!k viel in de prijzen dankzij de organisatie van het Unisound BW Festival. Het tweede winnende project is Beyond beats en bars van Commusaic, waarbij jongeren de kans krijgen een hiphopalbum te maken.

Tijdens haar toespraak wees koningin Mathilde op het belang van muziek voor jongeren. "Meer dan ooit ben ik ervan overtuigd dat muziek jongeren echt op weg kan helpen in het leven", aldus Mathilde. "In mijn gesprekken met jongeren zie ik hoe verrijkend het is wanneer ze muziek met elkaar delen. Muziek ontdekken, aanleren, een instrument bespelen, samen zingen: het helpt allemaal om je beter te voelen, zelfkennis op te doen, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, het gevoel te hebben dat je erbij hoort. En we weten hoe belangrijk dat voor tieners is. Kwetsbare jongeren haalt muziek uit hun sociaal isolement."