Koningin Mathilde laat haar moederhart spreken: "Ik ben een strenge mama” TDS

25 mei 2019

15u08

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Mathilde (46) noemt zichzelf een strenge moeder. Dat doet ze in een vraaggesprek met Canvas dat zaterdagavond wordt uitgezonden. Aanleiding voor het ongebruikelijke gesprek is de laatste finaleavond van het wereldberoemde Koningin Elisabethwedstrijd, waarvan koningin Mathilde beschermvrouw is.

Mathilde, maar ook echtgenoot koning Filip, hebben zich de voorbije week intensief beziggehouden met de muziekwedstrijd, waarin dit jaar de viool aan de beurt is. Bij bezoeken aan het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel werden ze steevast vergezeld door gezinsleden. Zo kwam jongste dochter prinses Eléonore al twee keer met haar moeder mee. Vrijwillig, zo verzekerde Mathilde. “Ze zijn vragende partij om mee te komen”, aldus de koningin.

“Eleonore speelt viool. Ze is ermee begonnen toen ze vier jaar oud was, en ze speelt echt goed.” De elfjarige prinses wilde deze week ook na de pauze blijven, maar stuitte op een veto van haar moeder. “Ze heeft echt aangedrongen om te blijven voor het tweede deel. ‘Mama, kan ik blijven?’ Ik ben misschien een strenge mama, maar nee, ze moest naar bed.”

Liefde voor muziek

Ook de andere kinderen zijn gek op muziek. “Ze hebben allemaal echt een liefde voor muziek. Niet alleen voor viool. Ik heb een andere die saxofoon speelt, ik heb ook pianisten thuis, voor mij dat is heel belangrijk in hun opvoeding.”

Koningin Mathilde vertelde in het interview ook over haar voorgangster als beschermvrouw, koningin Fabiola, met wie ze in 2000 voor het eerst uitvoeringen bijwoonde. “Aan die avonden heb ik zulke goede herinneringen. Koningin Fabiola had echt een passie. Een fantasie ook, het was soms moeilijk om te stoppen met babbelen in de loge.”