Koningin Mathilde krijgt Duitse ere-prijs

13u41

Bron: ANP 2 Photo News Royalty Koningin Mathilde wordt volgende week in de bloemetjes gezet. De vrouw van koning Filip krijgt op 8 december de Honorary National German Sustainability Award, meldt het paleis.

Mathilde krijgt de prijs voor haar jarenlange inzet en persoonlijke bijdrage aan het debat over duurzame ontwikkeling en haar betrokkenheid bij sociale en humanitaire projecten. De uitreiking vindt plaats tijdens een ceremonie in het Duitse Düsseldorf.

De koningin is speciaal pleitbezorger van de VN voor de implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In die rol heeft ze veel aandacht voor kwetsbare mensen in de maatschappij. Eerdere koninklijke prijswinnaars waren de Britse prins Charles in 2008 en de Zweedse koningin Silvia in 2015.