Koningin Mathilde in New York: “Universele gezondheidsdekking moet ook echt universeel zijn” IB

25 september 2019

04u50

Bron: Belga 0 Royalty Koningin Mathilde heeft in New York, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, het gebrek aan toegang tot kwalitatieve zorg voor heel wat kinderen en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een andere handicap aan de kaak gesteld.

"Zonder adequate financiële mechanismen" zal het boeken van "vooruitgang wat betreft de toegang tot adequate gezondheidsdiensten moeilijk blijven", verklaarde de koningin, die ook VN-pleitbezorger is van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Mathilde was de hoofdgast op een evenement in de prestigieuze openbare bibliotheek van New York over kinderen en volwassenen die met een handicap en een ontwikkelingsachterstand geconfronteerd worden. Het evenement is een initiatief van Unicef, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Special Olympics en Autism Speaks, een organisatie die ondersteuning biedt aan gezinnen in de VS die met autisme te maken hebben.

De koningin pleitte ervoor dat de zogenaamde "universele gezondheidsdekking" - de toegang voor alle personen van een land tot de gezondheidsdiensten zonder daarbij in financiële moeilijkheden te komen - zoals de naam het zegt universeel zou zijn, namelijk overal ter wereld toegankelijk.

Informatie en educatie

Naast het financiële aspect vroeg Mathilde ook om meer aandacht voor de menselijke kant. Er is nood aan goede informatie en aan een degelijke opleiding voor leerkrachten en gezondheidswerkers gezien de ontoereikende reacties, de stigmatisering en zelfs nalatigheid waarmee mensen met een handicap worden geconfronteerd, luidde het.

Morgen brengen de Verenigde Naties regeringsleiders en toplui van bedrijven en de financiële sector samen in New York voor de eerste dialoog op hoog niveau over de ontwikkelingsfinanciering. Eerder dinsdag moesten de staats- en regeringsleiders nog vaststellen dat er, vier jaar na de ondertekening van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen door alle 193 lidstaten van de VN, sprake is van een gebrek aan financiering.