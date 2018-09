Koningin Mathilde: "Het is wel aanpassen zonder Elisabeth" TK

Kinderen die het nest verlaten, dat is ook voor onze royals een lastig moment. Koningin Mathilde liet alvast weten dat het aanpassen is in het paleis, nu prinses Elisabeth (16) in het buitenland studeert.

Een paar weken geleden verhuisde kroonprinses Elisabeth naar Wales, waar ze de komende twee jaar zal studeren aan de United World College Atlantic. Dat is een exclusief internaat waar voornamelijk royals en miljonairs plaatsnemen aan de schoolbanken. Ze zal er ook het hele schooljaar door verblijven en enkel in de vakanties terugkeren naar België.

Tijdens de herdenkingsmis voor koning Boudewijn, afgelopen weekend in Laken, was ze er dus niet bij. Koningin Mathilde liet wel weten dat ze het 'heel goed' stelt in Wales. "Maar het is voor ons wel even aanpassen", voegde ze eraan toe.

