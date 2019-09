Koningin Mathilde geplaagd door felle wind in Venetië MAC

06 september 2019

17u48

Bron: Eigen berichtgeving 2 Royalty Koningin Mathilde heeft gisteren in het gezelschap van enkele Belgische kunstenaars, onder wie Luc Tuymans, de Biënnale van Venetië bezocht.

De Belgische vorstin maakte een opvallende entree in een midi jurk van Natan en een breed uitgevallen groene Spinelli-hoed in parabuntal van Fabienne Delvigne. Ze had evenwel geen rekening gehouden met het slechte weer en moest geregeld de flappen van haar hoed vastnemen zodat die niet zou wegvliegen.



Eén van de hoogtepunten was het bezoek van de tentoonstelling ‘La Pelle’ ‘De Huid’ van Luc Tuymans in het Palazzo Grassi. De tentoonstelling opent met een mozaïek van 80 vierkante meter, speciaal voor deze locatie gemaakt. In totaal zijn 80 schilderijen te zien.

