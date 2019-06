Koningin Mathilde en prinses Elisabeth voetballen in Kenia Redactie

27 juni 2019

Het is de allereerste keer dat prinses Elisabeth meegaat op buitenlandse missie. Koningin Mathilde neemt het voortouw. Het is een zeer bewuste keuze van het vorstenpaar om prinses Elisabeth de Unicef-missie van koningin Mathilde naar Kenia te laten meemaken. “Het is nuttig voor haar om te zien wat er hier gebeurt en wat jongeren van dezelfde leeftijd soms moeten doorstaan. Al mijn kinderen zullen de mogelijkheid hebben om iets gelijkaardigs te beleven”, zo zei koningin Mathilde gisteravond in Nairobi. Opvallend: de koningin trapte gisteren samen met haar dochter en een lokale voetbalploeg een balletje.