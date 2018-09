Koningin Mathilde drie dagen naar New York voor opening Algemene Vergadering VN LVA

23 september 2018

05u26

Bron: Belga 0 Royalty Naast de Belgische regeringstop tekent ook koningin Mathilde present in New York voor de opening van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ze brengt vanaf zondag een driedaags bezoek aan de hoofdzetel, als een van de officiële pleitbezorgers van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Koningin Mathilde is één van de 17 'advocates' van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN tegen 2030 willen waarmaken. Net als topvoetballer Lionel Messi, zangeres Shakira, Alibaba-oprichter Jack Ma, professor Jeffrey Sachs, de Noorse premier Erna Solberg en andere bekende persoonlijkheden voert de vorstin campagne voor de realisatie van die doelstellingen, op domeinen als armoedebestrijding, klimaatverandering en gelijke kansen.

Een aantal van de 'advocates' reist komende week naar New York voor een ontmoeting met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en voor tal van events. Maandagochtend woont Mathilde de opening van de vredestop ter ere van Nelson Mandela bij. De koningin neemt ook het woord op een conferentie over kinderen in gewapende conflicten, ingeleid door minister Didier Reynders. Met minister Alexander De Croo gaat ze naar de lancering van een onderwijsinitiatief van Unicef, en de koningin heeft ook een onderhoud met Marta Santos Pais, de speciale VN-gezant voor de bestrijding van geweld tegen kinderen.

Dindagochtend, voorafgaand aan de opening van de debatten in de Algemene Vergadering, vindt een speciaal evenement voor de advocates plaats. Nadien trekt de Belgische koningin in het gezelschap van kardinaal Timothy Dolan naar de Cathedral High School in Manhattan, waar ze in gesprek zal treden met de leerlingen. Haar bezoek aan de VN rondt de vorstin in de namiddag af met een statement op een debat van #SheIsEqual, de internationale campagne die vijfhonderd miljoen euro wil samenbrengen om het leven van miljoenen meisjes en vrouwen te verbeteren.