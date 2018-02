Koningin Mathilde bindt in uitzonderlijke videoboodschap strijd aan met cyberpesters: “Kom op voor elkaar” Mathilde gaat in allereerste videotoespraak hard in tegen pestgedrag en vraagt solidariteit met slachtoffer

PHILIPPE GHYSENS

06 februari 2018

13u00 96 Royalty Koningin Mathilde bindt de strijd aan met pesters. In een uitzonderlijke videoboodschap doet ze een emotionele oproep: “Zie je dat anderen gepest worden of het moeilijk hebben? Kom dan op voor elkaar. Kom op tegen pesten.”

Het is nog nooit eerder gebeurd: een koningin die een videotoespraak opneemt en de voortrekker van een campagne wordt. De koning spreekt met kerst en de nationale feestdag zijn landgenoten toe, maar zijn wederhelft blijft uit beeld. Mathilde komt nu met haar eigen televisietoespraak en trekt de campagne tegen (cyber)pesten op gang.

De problematiek ligt de koningin, zelf psychologe van opleiding én moeder van vier kinderen, dan ook heel nauw aan het hart. Ze is er al sinds 2007, toen ze nog prinses was, mee bezig. Ze woonde studiedagen bij, sprak met experts en organiseerde twee jaar geleden in het paleis een ronde tafel met alle betrokkenen. Elk jaar bezoekt ze anti-pestprojecten in scholen. Enkele weken geleden ontmoette ze bij Child Focus jonge slachtoffers van pestgedrag.

Cyberpesten werkt vernietigend op de emotionele ontwikkeling van adolescenten.

Koningin Mathilde

Vandaag, op Safer Internet Day, gooit ze zich voluit in de strijd tegen pesten en cyberpesten: “Pesten is niet cool”, zo vertelde Mathilde ons. “Ik ben telkens diep getroffen door de schrijnende verhalen van jongeren die slachtoffer zijn van cyberpesten. Men schat het aantal gevallen van cyberpesten wekelijks op 34.500. Maar wij kennen enkel de ernstige gevallen die het nieuws halen, en dat is het topje van de ijsberg.”

"Ik zeg aan mijn kinderen hetzelfde als ik aan u zeg"

Voor haar huwelijk werkte de koningin als psychologe en kwam toen al in aanraking met slachtoffers van pestgedrag. Ze is als pleitbezorgster van de VN ook bezig met initiatieven rond mentale gezondheid. En in haar eigen omgeving spreekt ze over het onderwerp. Toen haar zoon Gabriël thuis kwam met een armbandje tegen pesten, werd het onderwerp in Laken besproken.

“Ik zeg aan mijn kinderen hetzelfde als ik aan u zeg”, vertelde de koningin ons tijdens de opname van de videoboodschap. “Kom voor elkaar op. Wees solidair met elkaar. Cyberpesten werkt vernietigend op de emotionele ontwikkeling van adolescenten. Het is daarom beter preventief te werken, en het niet tot een crisis te laten komen. Er onmiddellijk kunnen over spreken is belangrijk.”

De koningin nam de twee videoboodschappen vorige week in het kasteel van Laken op. De korte versie zal op sociale media verspreid worden en is bovenaan te zien, de langere versie wordt in scholen vertoond en is hieronder te zien.