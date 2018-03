Koningin Mathilde bezoekt Kazerne Dossin en ontmoet Holocaustoverlevende SD

27 maart 2018

20u20

Bron: Belga 2 Royalty Koningin Mathilde heeft vandaag een bezoek gebracht aan Kazerne Dossin, een museum over de Holocaust en mensenrechten, in Mechelen. De vorstin ontmoette daar Holocaustoverlevende Simon Gronowski, die op elfjarige leeftijd kon ontsnappen uit een transport richting concentratiekampen.

De inmiddels 86-jarige Gronowski was zeer onder de indruk van zijn gesprek met Mathilde. "Ik heb mijn verhaal verteld, ze vroeg me wat ik heb meegemaakt", zegt hij tegen Belga. "Ze heeft me echt formidabele vragen gesteld, zeer menselijk ook. Ze reageerde echt als een moeder toen ze hoorde wat ik heb meegemaakt."

De koningin werd rondgeleid door de conservator en bezocht naast de permanente tentoonstelling ook een tijdelijke expositie over het leven in een Joodse gemeenschap.