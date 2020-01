Koningin Elizabeth verblijft tijdens Brexit-dag op Sandringham MVO

31 januari 2020

14u29

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth verblijft vrijdag, de dag dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, op haar landgoed Sandringham. Elizabeth verblijft daar traditiegetrouw elk jaar vanaf enkele dagen voor kerst tot enkele dagen na 6 februari, de sterfdag van haar vader en dus tevens de dag van haar troonsbestijging.

De koningin gaf vorige week donderdag al haar goedkeuring aan de wet waarmee het Verenigd Koninkrijk uit de EU kan stappen. Dat officiële moment is vrijdagavond. Voor- en tegenstanders van de brexit komen op meerdere plaatsen in het land bijeen om stil te staan bij dat historische moment.

Brexitfans vieren onder meer op Parliament Square in Londen dat de brexit nu eindelijk plaatsvindt. Een uur voordat het zover is, zal premier Boris Johnson het land toespreken. Ook laat de regering een klok projecteren in Downing Street die aftelt naar de brexit.

De brexit vindt om 23.00 uur lokale tijd plaats (middernacht in Nederland), ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum in 2016. Toen stemden 17,4 miljoen kiezers voor een vertrek uit de EU en 16,1 miljoen voor blijven.