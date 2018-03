Koningin Elizabeth deelt munten uit

KDL

30 maart 2018

13u44

Bron: ANP 0 Royalty Koningin Elizabeth (91) heeft zich donderdagochtend van haar gulste kant laten zien. De Britse vorstin was voor de traditionele viering van Witte Donderdag in Windsor Castle, waar ze herdenkingsmunten uitdeelde aan ouderen.

92 vrouwen en evenveel mannen kregen, als erkenning voor hun werk voor de kerk en de gemeenschap, de munten van de koningin. Sommige van deze munten waren geslagen ter herdenking van 100 jaar vrouwenkiesrecht.

De viering van Maundy Thursday, zoals Witte Donderdag in Groot-Brittannië genoemd wordt, werd gehouden in St George's Chapel, waar prins Harry en Meghan in mei in het huwelijk zullen treden.