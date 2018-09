Koningin beantwoordt brief over ontvoerde dochter Redactie

07 september 2018

00u00 0 Royalty Een man uit Boechout (Antwerpen) schreef op 24 juli een brief naar koningin Mathilde waarin hij haar uitleg gaf over zijn ontvoerde dochtertje. In 2013 keerde zijn Peruviaanse vrouw terug naar haar thuisland met hun kindje. Sindsdien doet papa Gert Broeckx er alles aan om zijn dochtertje terug naar België te krijgen.

"Ik stuurde de brief naar aanleiding van haar vijfde verjaardag. Op de voorkant stond er een grote foto van Rubi en op de achterkant heb ik de situatie uitgelegd. Ik vroeg de koningin of zij geen rol van betekenis kon spelen en haar invloed in de schaal kan werpen om het dossier uit het slop te halen", vertelt papa Gert.

Tot zijn grote verbazing kreeg hij een maand later een brief met het antwoord van koningin Mathilde in de bus. "Ze schreef me in een een korte, getypte brief dat ze me heel veel moed toewenst en dat ze met me meeleeft. Ook schreef ze dat ze contact zou opnemen met Justitie en Buitenlandse Zaken om mijn zaak aan te kaarten."