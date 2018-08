Koningen eren Kofi Annan: "Onuitputbare verdediger van de vrede" TK

19 augustus 2018

08u53

Bron: ANP 0 Royalty Koning Filip heeft zich gisterenavond laat gevoegd bij het koor van staatshoofden en wereldleiders die zich hebben uitgesproken over het overlijden van Kofi Annan.

"Vandaag heeft een van de grote hedendaagse leiders ons verlaten. We eren Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, een onuitputbare verdediger van de vrede #RIPKofiAnnan" luidde de boodschap die namens de koning in twee talen werd verspreid via sociale media.

Eerder haden ook koning Willem-Alexander en zijn vrouw hun bedroefdheid uitgesproken over het verlies van Kofi Annan. "Onvermoeibaar zette hij zich in voor recht en vrede en een beter leven voor mensen overal ter wereld. Kofi Annan kon mensen bij elkaar brengen. In zijn stem klonken overtuigingskracht en compassie door en daarmee wist hij mensen te raken en te motiveren", aldus Willem-Alexander en Máxima.

Warm en luisterend persoon

Ook de Zweedse koning Carl Gustaf en prinses Haya, dochter van wijlen koning Hoessein van Jordanië lieten van zich horen. "Het is met grote droefheid dat de koninklijke familie en ik het bericht hebben ontvangen van het overlijden van Kofi Annan. Hij was een warm en luisterend persoon die werd gekenmerkt door diepe wijsheid. Door de jaren heen hebben mijn hele gezin en ik een persoonlijke vriendschapsrelatie ontwikkeld met Kofi Annan en zijn vrouw Nane. Onze warmste gedachten gaan nu naar Nane Annan en haar familie", aldus de reactie van de Zweedse koning.

"We hebben in een tijdperk geleefd waarin reuzen tussen ons hebben gewandeld. Kofi Annan was één van hen. Een man wiens hart en ziel bijna alle andere menselijke wezens hebben overschaduwd", schreef prinses Haya in een lang eerbetoon op Instagram. "Je bent als de zon, een vlam die nooit uit zal gaan. En het zal het pad verlichten voor een ieder van ons die belooft jouw werk voort te zetten."

Prins Ali al Hoessein, de broer van Haya en halfbroer van koning Abdullah, liet via Twitter weten dat het "een enorme eer was Annan te kennen. Niet alleen als een groot staatsman, maar ook als een mentor en vriend."

