Koning Willem-Alexander apetrots op oudste dochter, maar wie is kroonprinses Amalia eigenlijk?

04 december 2019

09u00

De Nederlandse koning Willem-Alexander (52) is trots op zijn dochter, prinses Amalia, die zaterdag 16 jaar wordt. Dat zei de Nederlandse vorst vandaag in 'Blauw Bloed', het royaltyprogramma van de EO. Maar wie is de jongende kroonprins eigenlijk?

De koning kreeg bij vertrek uit Overijssel de vraag hoe het voor hem is dat Amalia 16 wordt. “Ik ben een trotse vader. Het is een fantastisch meisje dat nu een jonge vrouw begint te worden. Het is een schat van een kind dus we zijn erg blij voor haar”, zei hij.

Koningin Máxima had zich vorige week in Pakistan al uitgelaten over de aanstaande verjaardag. Ook zij was trots, maar tegelijkertijd ook bezorgd: zestien jaar betekende dat de Prinses van Oranje nog maar twee jaar thuis zou wonen en daarna het huis uit zou gaan om te studeren.

‘Gewoon meisje’

Maar is prinses Amalia eigenlijk? Het valt op dat we haar zelden écht te zien of te horen krijgen. En dat is precies zoals haar ouders het willen. Amalia zit in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag en koos aan het einde van het vorig schooljaar het profiel Economie en Maatschappij, met wiskunde B en natuurkunde. Ze speelt hockey bij HGC, rijdt graag paard en is dol op skiën.

Ze stond rond deze periode vorig jaar, vlak na haar 15de verjaardag, voor de eerste verhuizing in haar leven: van villa Eikenhorst bij Wassenaar naar paleis Huis ten Bosch te Den Haag. Dat scheelt elke dag de nodige fietskilometers, heen en weer naar school. En ja, natuurlijk had Amalia ook iets te zeggen over de inrichting van haar meidenkamer.

Drie keer per jaar poseren

Zo’n beetje alles wat ‘het volk’ weet over de volgende koningin, hebben haar ouders - koning Willem-Alexander en koningin Máxima - zelf tegen de media gezegd. Prinses Amalia verschijnt normaal niet meer dan drie keer per jaar: poserend bij fotosessies in Lech en voor de zomervakantie en tijdens het meevieren van Koningsdag in hoofdstad Amsterdam.

Eén keer kreeg ze bij zo’n gelegenheid zelf een microfoon voor haar mond: bij Koningsdag 2016. Na een gesprek met hun ouders vroeg een journaliste de prinsessen naar hun hoogtepunten die dag. Afgemeten antwoordde ze: “Daar kan ik nog niet over oordelen, want ik heb nog niet alles gezien.”

Uit zo’n weloverwogen antwoord blijkt dat ze natuurlijk al wordt klaargestoomd voor het koningsschap, waarin ze moet verbinden en zich vooral niet te stellig dient uit te spreken. Maar hoe dat in zijn werk gaat, is ondoorzichtig. Haar collega-kroonprinsessen - zoals recent nog ‘onze’ prinses Elisabeth - geven al volwaardige toespraken als adolescent, van Amalia ziet en hoort de Nederlanders zelden iets. Een serieuze prestatie in deze tijden van sociale media en smartphones, maar bovenal exact zoals haar ouders het graag zien. Zij weten, als geen ander: de aandacht is er straks altijd en overal. Laat de start van haar bizarre leven in elk geval zo normaal mogelijk zijn.

Geruchten

Eerder achtte koning Willem-Alexander het nodig om geruchten over Amalia - ze zou een deel van haar schooltijd in China gaan doorbrengen - te ontkennen. “Een totaal onzinverhaal”, reageerde de Nederlandse vorst. “Ik dacht: laat ik even Amalia bellen om te kijken of het waar is of niet, want misschien had ze iets geregeld. Ik kende het verhaal nog niet. Zij heeft er heel hard om gelachen, het is absoluut niet waar.” De ontkenning was opvallend, doorgaans reageren de Oranjes niet op geruchten. “Maar als een verhaal zo groot wordt, dan moet het gewoon terug die dikke duim in”, merkte Willem-Alexander op.

Nu wordt ze 16, over twee jaar begint het echte werk: op haar 18de neemt ze zitting in de Raad van State en ontvangt ze een grondwettelijke uitkering van jaarlijks zo’n anderhalf miljoen euro. Vanaf dat moment zal het Nederlandse koninkrijk haar uiteraard veel vaker te zien krijgen.