Koning van Marokko reageert voor het eerst op ‘vermiste’ prinses Lalla Salma TDS

22 juli 2019

16u51

Bron: GALA 1 Royalty De Marokkaanse koning Mohammed VI (55) reageert gewoonlijk nooit op geruchten over zijn huwelijk met Lalla Salma. Ook niet toen de prinses de afgelopen twee jaar lang vermist bleek, kwam er nooit een verklaring over haar afwezigheid. Daar komt nu verandering in: in het Franstalige weekblad Gala laat de Marokkaanse vorst voor het eerst in zijn kaarten kijken.

Waar is prinses Lalla Salma? De geruchtenmolen rond de vrouw van de Marokkaanse koning Mohammed VI heeft de afgelopen twee jaar op volle toeren gedraaid. Lalla Salma was sinds eind 2017 niet meer in het openbaar verschenen. Haar afwezigheid viel op toen de koning een hartoperatie onderging in Parijs en zij ontbrak op de familiefoto’s die bij zijn ziekbed werden gemaakt en naderhand door het hof werden verspreid. Meer recent was de wederhelft van de koning ook niet aanwezig tijdens het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia, noch tijdens het bezoek van de Britse prins Harry en Meghan Markle. De afwezigheid bracht een hele stroom berichten en geruchten op gang, waarbij werd gesproken van een eventuele scheiding tussen Lalla Salma en Mohammed, die de koninklijke familie koste wat kost verborgen wilde houden voor de buitenwereld.

Ondraaglijk

Het Marokkaanse hof heeft nooit een verklaring uitgegeven over de ‘verdwijning’ van Lalla Salma. Maar nu laat koning Mohammed VI toch in zijn kaarten kijken, zij het via zijn Franse advocaat Eric Dupond-Moretti. “De artikels die suggereren dat het gezin uit elkaar is, zijn niet meer te dragen”, zegt de advocaat in Gala. “De geruchten zijn afkomstig van buitenlandse sites die valse informatie verspreiden met kwaadwillige doeleinden. Maar wees er zeker van dat deze daden een strafbare vorm van laster zijn.”

De advocaat, die pleit voor respect voor het koninklijke gezin en naar eigen zeggen voor eens en voor altijd de waarheid wil herstellen, is verder woest om de vergelijkingen die worden gemaakt tussen Lalla Salma en andere prinsessen. De Marokkaanse prinses wordt immers vergeleken met de gevluchte prinses Haya Bint al-Hussein, vrouw van sjeik Mohammed Al Maktoum, emir van Dubai. Ook zij zou gescheiden zijn van haar man, en moest uit vrees voor haar leven vluchten en onderduiken in de Britse hoofdstad. “Die vergelijkingen zijn op niets gebaseerd, buiten dan het feit dat het om twee prinsessen gaat”, aldus Eric Dupond-Moretti.

(lees verder onder de foto)

Veroordelen

De Franse advocaat stelt verder dat koning Mohammed VI en Lalla Salma “alle geruchten over hun kinderen veroordelen en ontkennen”. Eerder zou bekend geraakt zijn dat Lalla Salma in Griekenland in alle stilte aan een nieuw leven zou zijn begonnen, volgens plaatselijke media in een villa op het eiland Kea. Toch zou ze ook nog geregeld in Marokko verblijven, waar ze dan op een geheime locatie een ontmoeting regelt met één van haar kinderen.

Hoewel het vorstenpaar twee kinderen heeft - de 16-jarige prins Moulay El Hassan en de 12-jarige prinses Lalla Khadija - zou Mohammed VI het Lalla Salma immers hebben verboden hun twee kinderen samen te zien, om er zeker van te zijn dat ze niet op de vlucht slaan. “Mohammed VI en Lalla Salma vinden deze roddels ondraaglijk en ontkennen ze strikt en formeel. Ze voelen zich geschandaliseerd door deze extreem ernstige beweringen.”