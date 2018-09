Koning van Marokko onder vuur voor horloge van 1,2 miljoen: "Sommigen hebben hier niet eens elektriciteit" TDS

05 september 2018

14u23

Bron: Instagram 0 Royalty "Het doet pijn om te zien dat onze koning zo het geld van ons land spendeert. En dat terwijl hier nog zoveel armoede is". Veel Marokkanen zijn niet mals voor hun koning Mohammed VI. En zij niet alleen: v anuit de hele wereld stromen afkeurende reacties binnen, nadat de vorst werd gespot met een horloge dat 1,2 miljoen dollar kost.

Het peperdure horloge werd gespot door Instagram-account Insane Luxury Life, een profiel waarop je kan bijhouden welke uurwerken je favoriete sterren dragen. Het gaat om een horloge uit de Nautilus-lijn van het Zwitserse merk Patek Philippe. Het horloge is bezet met 1.075 diamanten, en kost zo'n 1,2 miljoen dollar.

Op de sociale media wordt er met veel verontwaardiging gereageerd. Veel Marokkanen vinden het prijskaartje van het horloge compleet buiten proportie, en spreken schande over hun koning. "Er zijn hier zoveel mensen die het moeilijk hebben. Moest het om een andere rijke man gaan zou het mij niet kunnen schelen, maar jij bent onze koning. Vergeet niet dat een groot deel van jouw geld van ons komt", klinkt het. Of ook: "Sommige mensen hebben hier niet eens elektriciteit of eten. Vooral in de bergen is er veel armoede. Er is geen eten, geen ziekenhuizen, niets. En dan draagt hij zo'n horloge", en "Met al dat geld had hij voor de arme bevolking van Marokko heel wat kunnen doen! Bah, wat een zakkenroller". Een ander stelt zich dan weer flinke vragen. "Hij is rijk omdat hij geld blijft ophalen bij de armen. Waar zit de logica?"schrijft hij.

Verdediging

Toch zijn er ook mensen die in de bres springen voor hun koning. "Rijkdom en armoede heb je overal. Mohammed heeft een lange familiegeschiedenis en was al rijk voor hij koning werd. En hij is een uitstekende zakenman. Ik denk dus niet dat hij geld moet stelen van de armen", reageert iemand. Anderen zeggen dan weer dat er helemaal geen armoede is in Marokko. "Het Westen moet zich geen zorgen maken over ons. Wij eten geen vuilnis. Het ging nog nooit beter met ons land", en "Zelfs in Beverly Hills zal je daklozen vinden. Dat betekent niet dat wij een arm land zijn. Marokko staat op gelijke hoogte als Spanje en Frankrijk".