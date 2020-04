Koning steekt zorgpersoneel hart onder de riem tijdens bezoek UZ Brussel mvdb

08 april 2020

15u11

Koning Filip heeft het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette bezocht om het zorgpersoneel dat zich dagelijks inzet in de strijd tegen het coronavirus een hart onder de riem te steken. De vorst kreeg er een uitgebreide rondleiding op verschillende niet-Covid-19-diensten en bedankte uitvoerig de zorgverleners.

De rondleiding van koning Filip begon op de dienst intensieve zorgen, waar Kliniekhoofd Intensieve Zorg Kinderen Gerlant Van Berlaer een nieuw ingerichte kamer toonde waar kinderen opgevangen worden.



De koning kreeg ook een demonstratie van hoe een beademingstoestel werkt. In het UZ Brussel verblijven momenteel twee kinderen met Covid-19, eentje van 24 dagen en eentje van 2 jaar oud. Beide patiënten stellen het goed.

Harde werk weegt

In de buitenlucht ontmoette de koning verschillende artsen en verpleegkundigen die hun verhaal deden over het harde werk dat ze leveren en hoe dat op hen weegt. Koning Filip benadrukte zijn waardering voor hun dagelijkse inzet en drukte zijn dankbaarheid uit voor de zorg die ze leveren.



Dat het werk weegt op de zorgverleners, werd duidelijk in Villa Samson. Het huis waar patiënten normaal kunnen revalideren samen met hun huisdier is nu voorbehouden als mentale rustplek voor het personeel van het UZ Brussel. Zij kunnen er terecht voor extra psychosociale ondersteuning.

Transformatie

Koning Filip wil zich met zijn bezoek solidair tonen en mocht met eigen ogen vaststellen dat de solidariteit leeft binnen het UZ Brussel. Op de faculteit geneeskunde op de UZ-campus zijn twee practicumlaboratoria nu omgebouwd tot naaiateliers waar 45 personen mondmaskers en schorten maken.

De koning was zichtbaar onder de indruk van de transformatie die het UZ Brussel heeft ondergaan sinds de uitbraak van het coronavirus. Zo werd de spoeddienst van het UZ Brussel sindsdien verdubbeld. Het hoge bezoek moet nogmaals aantonen dat de Belgische ziekenhuizen klaar zijn om de coronacrisis te doorstaan.

"In het bezoek van de koning merk ik twee zaken op die van belang zijn. Het is in de eerste plaats een teken van erkenning voor het enorme harde werk van onze 3.800 personeelsleden", onderstreepte Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. "Ten tweede toont het bezoek dat de ziekenhuizen nog steeds veilige plekken zijn. De mensen moeten niet bang zijn om naar het ziekenhuis te komen of naar de huisarts te bellen, zodat ze geen noodzakelijke zorg uitstellen. Het heeft dus ook een symbolische waarde", besloot Noppen.