Koning Maleisië (49) trad af "na huwelijk met Russische schone (25) die zwanger is"

09 januari 2019

10u12

Bron: The Sun 0 Royalty De Maleisische koning Muhammad V trad zondag onverwacht af. Dat deed hij na zijn vermeende nieuwe huwelijk met de 25-jarige Russische schoonheidskoningin Oksana Voevodina. Die zou, volgens The Sun, zwanger zijn en het koppel zou alle tijd aan het gezin willen wijden. Maleisië is nu op zoek naar een nieuw staatshoofd, een sultan die op 31 januari de eed zal afleggen.

Sinds de onafhankelijkheid van Maleisië in 1957 is sultan Muhammad V de eerste koning die afziet van de troon. Een officiële verklaring daarvoor kwam er niet. Hij bekleedde zijn functie nog maar sinds 2017. Een verrassing dus, ook al waren er wel wat speculaties. De sultan van de Maleisische staat Kelantan was sinds begin november met ziekteverlof en nog maar pas weer aan het werk. In december doken foto’s op van zijn vermeende huwelijk met Voevodina in Moskou afgelopen november, een Russische schone die in 2015 verkozen werd tot miss Moskou. Voevodina had zich in april tot de islam bekeerd om te kunnen trouwen met de sultan.

Maleisië telt dertien staten, geregeerd door negen koninklijke families. Onder de negen vorsten wordt om de vijf jaar een nieuw staatshoofd gekozen, wiens rol grotendeels ceremonieel is. In 2017 viel de keuze op de sultan van Kelantan, die toen koning Muhammad V van Maleisië werd.

De kersverse echtgenote van Muhammad V zou nu zwanger zijn. The Sun haalt daarvoor de Russische populaire krant Komsomolskaya Pravda aan die op haar beurt anonieme getuigen citeert. “Het koppel zal zich volledig toeleggen op het kroost”, klinkt het.