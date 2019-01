Koning Juan Carlos viert 81e verjaardag in alle rust TK

05 januari 2019

15u51

Bron: ANP 0 Royalty De Spaanse koning Juan Carlos, die in 2014 zijn kroon doorgaf aan zijn zoon Felipe, viert vandaag zijn 81e verjaardag in de privésfeer. Bijzondere festiviteiten, zoals vorig jaar toen hij tachtig werd, staan niet op de agenda.

Juan Carlos en echtgenote Sofia zijn ook niet uitgenodigd voor het Pascua Militar, de jaarlijkse bijeenkomst op het feest van Driekoningen waarbij de strijdkrachten in het zonnetje worden gezet. Vorig jaar had Felipe zijn ouders daarvoor wel gevraagd vanwege hun bijzondere verjaardagen. Sofia werd in november ook tachtig.

Juan Carlos is, in tegenstelling tot onze koning Albert II, na zijn troonsafstand in 2014 niet geheel uit de openbaarheid verdwenen, maar zijn publieke optredens zijn beperkter dan hij zelf zou willen. Zijn opvolger Felipe wil een brandschoon imago voor het bekritiseerde koningshuis, en de vele schandalen en schandaaltjes - van seriële echtbreuk tot mogelijke belastingontduiking - die aan Juan Carlos kleven, zijn volgens zijn zoon een belemmering. Vandaar dat hij de koning-emeritus liefst op afstand houdt.

Saudische kroonprins

Juan Carlos houdt zich daarom voornamelijk met liefhebberijen als zeilen, lekker eten, het bijwonen van stierengevechten en uitstapjes naar de Formule 1. Bij dat laatste kwam hij eind vorig jaar weer negatief in het nieuws omdat hij in de VIP-ruimte bij de Grand Prix van Abu Dhabi de hand schudde van de omstreden kroonprins Mohammed bin Salman van Saudi-Arabië.

De blije Saudi's verspreidden daarvan meteen een foto, als teken dat de kroonprins nog enig aanzien had. Het Spaanse hof moest daarop uitleggen dat koning Juan Carlos beleefd wilde zijn en weinig keuze had. Beiden waren immers te gast in Abu Dhabi en kwamen elkaar gewoon tegen.