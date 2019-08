Koning Juan Carlos stelt het goed na hartoperatie Redactie

26 augustus 2019



De Spaanse koning Juan Carlos heeft zaterdag een hartoperatie ondergaan en stelt het goed. De 81-jarige vorst ligt nog op de afdeling intensieve zorg, maar hij is goed gehumeurd, heeft al gestapt en ademt op eigen kracht. Dat meldt het ziekenhuis Quirónsalud, dat net buiten de hoofdstad Madrid ligt, in een medisch bulletin. Vandaag volgt een nieuwe update. Juan Carlos onderging een driedubbele bypassoperatie. "We zijn erg blij over zijn toestand", zei koningin Sofia gisteren nadat ze haar man bezocht. Juan Carlos was 39 jaar koning van Spanje. Hij trad aan in 1975 na de dood van dictator Franco. Vijf jaar geleden liet hij de troon over aan zijn zoon Felipe VI. Enkele maanden geleden kondigde hij aan dat hij zich volledig uit het publieke leven zou terugtrekken.