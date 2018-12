Koning Filip werkte dit jaar harder dan ooit, prins Laurent 40 procent minder PhG

12 december 2018

00u00 3 Royalty De koninklijke familie werkte dit jaar meer dan ooit met twee snelheden: het vorstenpaar rijgt de activiteiten aan elkaar, de anderen doen het steeds kalmer aan. Laurent leverde 40% minder prestaties dan in 2018. Hij kreeg dit jaar 15% minder dotatie.

Het rapport van de royals voor 2018 valt in twee stukken uiteen. Koning Filip en koningin Mathilde samen hebben 310 activiteiten op de teller staan, de rest van de familie liet 81 publieke optredens noteren. Zoals elk jaar is Filip de hardst werkende royal met nu al 205 agendapunten. Dat zijn er minder dan een jaar eerder (221), maar toen had hij uitzonderlijk veel audiënties.

'Stakende' Laurent

De koning is wel kwistiger met woorden geworden. Hij hield dit jaar al 18 toespraken en daar komt de kerstboodschap nog bij. Vorig jaar waren het er tien, een jaar eerder twaalf. Ook Mathilde laat van zich horen. Zij nam zeven keer het woord. De koningin staat nu op 105 activiteiten, vijf minder dan vorig jaar.

Zo druk als de vorsten in de weer zijn, zo rustig is het bij de familieleden die een dotatie krijgen en daar elk jaar een activiteitenverslag voor moeten maken. Prins Laurent liet zich twintig keer zien op een officiële gelegenheid, tegenover 33 keer vorig jaar. Hij schroefde zijn werkzaamheden dus met 40% terug. Uit onvrede met de sanctie die de regering hem oplegde? Dan is het toch niet in evenredigheid, want Laurent ontving 15% minder dotatie, omgerekend nog steeds 266.900 euro. Zijn echtgenote Claire was nog minder actief, naar verluidt ook uit protest tegen de sanctie. Zij liet slechts acht agendapunten noteren, vijf minder dan in 2017.

Laurents zus en ouders hebben een goed excuus voor hun minder drukke agenda. Prinses Astrid moest vier maanden rust nemen wegens slaapproblemen en strandt dit jaar op slechts 27 activiteiten (2017: 40). Dat de 84-jarige Albert en 81-jarige Paola 'slechts' acht en zes keer buitenkwamen, kan hen ook al moeilijk kwalijk genomen worden. Allebei zijn ze op de sukkel met de gezondheid. Albert werd geopereerd aan het hart en Paola kreeg een lichte beroerte.