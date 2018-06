Koning Filip viert zestig jaar Benelux TDS

05 juni 2018

20u40

Bron: ANP 0 Royalty Koning Filip, groothertog Henri van Luxemburg en koning Willem-Alexander hebben vandaag, dinsdag, in Brussel de zestigste verjaardag van de Benelux gevierd. Thema van de feestelijkheden was "jonger en groener".

Na een lunch op het paleis werd dinsdagnamiddag het nieuwe Huis van de Benelux ingehuldigd, gevolgd door een plechtige viering in kunstencentrum Bozar, waar drie leden van de verschillende regeringen en de secretaris-generaal van de Benelux het woord namen. In de verschillende toespraken werd beklemtoond dat de samenwerking binnen de Benelux een inspiratiebron vormde voor de Europese Unie.

Met de feestelijkheden van dinsdag wordt de ondertekening herdacht van het Verdrag tot de oprichting van de Benelux Economische Unie. in juni 1958. Daarmee werd de toen al bestaande economische samenwerking, die al tijdens de Tweede Wereldoorlog werd opgestart, verbreed en verdiept. Vijftig jaar later, in 2008, werd een nieuw Benelux-verdrag ondertekend. De samenwerking concentreert zich sindsdien op drie kernthema's: interne markt en economische unie, justitie en binnenlandse zaken en duurzame ontwikkeling.

Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux, drukte in zijn toespraak de hoop uit dat de Benelux de weg blijft voorbereiden voor Europa. Minister Didier Reynders sloot zijn toespraak af met een steek naar de Nederlanders. "België zal op het WK Voetbal, volgende week in Rusland, de eer van de Benelux hoog houden."

