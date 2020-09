Koning Filip ontvangt zes uitverkoren ‘coronahelden’ op paleis TDS

02 september 2020

19u54

Bron: ANP 1 Royalty Koning Filip (60) heeft woensdag de zes winnaars van de #hoopdoetleven-challenge ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. Voor de challenge werd gezocht naar getuigenissen van ‘coronahelden’. Ook deze helden waren woensdag op het paleis.

Het initiatief werd vorige maand op verzoek van de koning gestart. Uit de verhalen die binnenkwamen werden zes winnaars gekozen die op het paleis langs mochten komen samen met hun helden die “zich op een uitzonderlijke manier hebben ingezet voor onze samenleving tijdens de coronacrisis”, aldus het hof.

Zo nomineerde de 13-jarige Assia haar juf die haar had geholpen met haar moeilijke thuissituatie tijdens de crisis, koos Simon voor een 98-jarige man die 130.000 euro had ingezameld voor een historische soldatenclub en Jan had Sam genomineerd die een doorzichtig mondmasker had ontworpen. Ook een medewerker die de animatie verzorgt in een verplegingshuis, een dokter en een directrice van drie woonzorgcentra werden als coronahelden bestempeld.

