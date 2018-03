Koning Filip ontvangt maandag medaillewinnaar Bart Swings TDS

02 maart 2018

21u00

Bron: ANP 1 Royalty Koning Filip opent maandag de deuren van het Koninklijk Paleis voor een bijzondere medaillewinnaar. Schaatser Bart Swings, die op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea een zilveren medaille won, wordt in audiëntie ontvangen.

Swings is de eerste Belg in twintig jaar die een medaille pakt op de Winterspelen. Hij veroverde in PyeongChang een zilveren plak bij de massastart.

Koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde juichten op Twitter toen Swings naar het podium schaatste. "Prachtig resultaat!", liet het trotse koningspaar het hof optekenen.

Zilver🥈voor @bartswings bij massastart #PyeongChang2018! Prachtig resultaat! Go @teambelgium 🇧🇪 #Proud Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link