Koning Filip ontmoet baanbrekende paralympiërs KDL

08 mei 2018

10u38

Bron: ANP 0 Royalty Koning Filip (58) heeft maandag op het Koninklijk Paleis in Brussel skiesters Eléonor Sana (20) en haar zus Chloé (22) ontvangen. De twee wonnen tijdens de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang een bronzen medaille en waren daarmee de eerste vrouwelijke sporters uit België die een Paralympische plak kregen omgehangen.

Eléonor is zo goed als blind geboren en wordt bij het skiën gegidst door haar zus Chloé, die fluorescerende kledij draagt en enkele meters verderop skiet. Ook hebben ze via een communicatiesysteem contact met elkaar.

Filip kon met de ontmoeting van Eléonor en Chloé het tweede Belgische succes in korte tijd vieren. In maart ontving hij op het paleis al schaatser Bart Swings, die tijdens de Olympische Winterspelen een zilveren medaille won op de massastart. Swings is de eerste Belg sinds twintig jaar die een plak won op de Winterspelen.