Koning Filip nodigt ‘Vive le Vélo’ uit in zijn koninklijke tuin TDS

03 juli 2019

16u34

Bron: BELGA 0 Royalty Het koninklijk paleis heeft via Twitter het team van de wielertalkshow ‘Vive le Vélo’ en zijn presentator Karl Vannieuwkerke officieel uitgenodigd om de uitzending na de openingsetappe in de tuin van het kasteel van Laken te houden. Vannieuwkerke ging meteen in op de uitnodiging.

De deuren van het kasteel van Laken, de woonplaats van het koningspaar en hun kinderen, gaan maar zelden open. Dat gebeurt meestal alleen bij officiële gelegenheden zoals vieringen of bij het openen van de koninklijke serres. “Zaterdag start de Tour de France in Brussel! De eerste rit is een eerbetoon aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx en eindigt vlak voor het kasteel van Laken. Een unieke gelegenheid om ‘Vive le Vélo’ uit te nodigen”, schreef het paleis op de officiële Twitteraccount.

Die kans liet Karl Vannieuwkerke niet liggen. “Zaterdag zenden we dus uit van op deze unieke plek. Bedankt voor de uitnodiging, sire!”, antwoordde de presentator van de wielertalkshow op Eén ook via Twitter.

Zaterdag zenden we dus uit van op deze unieke plek. Bedankt voor de uitnodiging, sire! #vivelevelo @een @sporza https://t.co/t3Nc0xJmsC Karl Vannieuwkerke(@ Vannieuwkerke) link