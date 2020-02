Koning Filip nodigt andere jarige zestigers uit mvdb

24 februari 2020

13u47

Bron: ANP 2 OPROEP Belgen die op precies dezelfde dag zijn geboren als koning Filip zijn uitgenodigd om hun zestigste verjaardag te vieren in het kasteel van Laken. Het hof plaatste vandaag een oproep op sociale media.

"De koning viert dit jaar zijn zestigste verjaardag. Zestig worden is bijzonder. Hij nodigt daarom honderd landgenoten uit die op dezelfde dag geboren zijn om dit samen te vieren. Deze honderd zestigjarigen worden met hun partner uitgenodigd op een namiddag in het kasteel van Laken ‪op zaterdag 16 mei", luidt de oproep‬. De eerste honderd aanmelders kunnen een uitnodiging verwachten.

Koning Filip wordt overigens op 15 april al 60. Van een groot feest komt het dan niet omdat de vorst dan aanwezig is bij de feestelijkheden rond de tachtigste verjaardag van de Deense koningin Margrethe. Hier komen ook andere staatshoofden op af. De openstelling van de koninklijke serres van 17 april tot 8 mei in Laken zorgt er tevens voor dat het verjaardagsfeest van Filip pas op 16 mei is.

Het idee om medejarigen uit te nodigen lijkt een beetje op wat de Nederlandse koning Willem-Alexander drie jaar geleden deed. Hij heette toen ter ere van zijn vijftigste verjaardag 150 Nederlanders welkom in het Koninklijk Paleis in Amsterdam die net als hij op 27 april jarig zijn én een kroonjaar (een leeftijd die kon gedeeld worden door het cijfer vijf) vierden. De oproep leverde destijds bijna 11.500 reacties op.

OPROEP: Wordt u 60 op 15 april en bent u van plan om in te gaan op de oproep van het paleis? Geef ons een seintje via philippe.ghysens@dpgmedia.be. Vermeld zeker je e-mailadres en/of telefoonnummer