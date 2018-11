Koning Filip leidt herdenkingen in België GVV

00u00 0 Royalty In eigen land leidde het vorstenpaar de herdenking voor het honderdjarige einde van WOI. Koning Filip sprak daarbij de wens uit "om de herinnering levend te houden aan hen die zich voor ons opofferden".

De vorst werd vergezeld door koningin Mathilde toen hij gisterochtend een krans ging leggen aan het graf van de onbekende soldaat aan de Brusselse Congreskolom. Hij hield daar ook een toespraak, wat vrij uitzonderlijk is. Daarin riep hij iedereen op om de oorlogsslachtoffers te eren. "De mooiste hulde die jullie hun kunnen brengen is zelf een held te worden. Door trouw te blijven aan jezelf en aan je roeping en voor anderen klaar te staan. Door te kiezen voor diepgang en niet voor het oppervlakkige en het vluchtige. Door stralend in het leven te staan. Dan pas ben je een echte held, ook al blijf je onbekend."

Op de plechtigheid waren verscheidene vertegenwoordigers van de federale regering aanwezig. Onder hen defensieminister Steven Vandeput (N-VA), die er een laatste keer in die hoedanigheid verscheen. Vandaag wordt hij opgevolgd door Sander Loones, om burgemeester van Hasselt te worden. 's Middags woonden Filip en Mathilde een herdenkingsconcert bij in de Brusselse Bozart. Daar waren ook prinses Astrid en prins Lorenz present. Het avondprogramma vond dan weer plaats aan de Menenpoort in Ieper, waar de dagelijkse 'Last Post' werd geblazen ter nagedachtenis van de miljoenen oorlogsdoden. Prins Laurent was ondertussen te gast in Bergen, waar herdacht werd dat de Waalse stad honderd jaar geleden bevrijd werd door Canadese troepen.