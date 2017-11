Koning Filip leest voor aan leerlingen in basisschool Kampenhout ep

Bron: Belga 0 Sven Ponsaerts De leerlingen luisterden aandachtig naar de koning. Royalty Koning Filip heeft vandaag voorgelezen in Basisschool De Boomhut in Kampenhout. Een en ander kaderde in de 'voorleesweek' van Iedereen Leest vzw. Dit jaar staan de voorleespapa's centraal in de voorleesweek, die in Vlaanderen plaatsvindt van 18 tot 26 november.

De koning zat met de kinderen in de leeshoek van een van de klasjes en las voor aan de leerlingen van het derde leerjaar. Daarna wisselde onze vorst in de school ervaringen uit met andere voorleespapa's in het kader van een workshop.

De voorleespapa's zijn van groot belang voor de leesopvoeding en kunnen door voor te lezen de taalontwikkeling van hun kinderen mee stimuleren, zegt Iedereen Leest vzw.

Meer info op www.voorleesweek.be.