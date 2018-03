Koning Filip hamert op belang meertaligheid: "Door een taal te leren, bouwen we aan onszelf" MVO

14 maart 2018

10u17 45 Royalty Koning Filip heeft tijdens zijn staatsbezoek aan Canada aangegeven dat het leren van meerdere talen belangrijk is. Dat deed de koning tijdens een bezoek aan de tweetalige University of Ottawa.

"Door een taal te leren, bouwen we aan onszelf", gaf Filip de studenten mee. Zowel België als Canada hebben volgens de vorst de onmiskenbare troef van verschillende gemeenschappen met elk een eigen taal. "Er is een enorm potentieel in Canada en België om een tweede landstaal te leren."

Dat België niet twee, maar drie officiële talen kent, leken de Canadezen maandag te zijn vergeten. Tijdens een officiële ceremonie werden Filip en zijn vrouw Mathilde welkom geheten in het Frans en in het Duits, maar het Nederlands bleef achterwege. Ook blunderden de Canadezen met een vlag, in plaats van de Belgische prijkte de Duitse vlag bij de aankomst van het koningspaar.

Kunst

De derde dag van het staatsbezoek, dat een week duurt, stond niet alleen in het teken van taal. Ook was er veel aandacht voor kunst. Filip en Mathilde bezochten samen de National Gallery of Canada. Daar liepen ze door de zalen die Canadese en inheemse kunst van de Inuit, de oorspronkelijke bewoners van het land, combineren.

's Middags stond een bezoek aan een ander museum op het programma. In het Canadian War Museum woonde het Belgische koningspaar een herdenking van de Eerste Wereldoorlog bij. Ook keken Filip en Mathilde naar het kanon dat volgens de overlevering het laatste schot loste van de Eerste Wereldoorlog.