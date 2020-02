Koning Filip en Mathilde op staatsbezoek naar Italië TDS

15 februari 2020

16u03

Bron: ANP 0 Royalty Koning Filip en koningin Mathilde reizen volgende maand naar Italië. Het echtpaar brengt van 23 maart tot en met 25 maart een staatsbezoek aan het land, maakte het hof zaterdag bekend.

Filip en Mathilde zijn door president Sergio Mattarella uitgenodigd om langs te komen. Het koppel wordt vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, Philippe Goffin, en andere politici.

Het is de eerste keer sinds hun kennismakingsbezoek in 2014 dat de koning en koningin de officiële residentie van de president bezoeken. Toen troffen ze Mattarella’s voorganger Giorgio Napolitano op het Palazzo del Quirinale in Rome. Filip en Mathilde zijn wel geregeld in Italië voor privébezoek. Koningin Paola is er geboren.