Koning Filip en Mathilde geven opmerkelijk interview over 20 jaar huwelijk: “We wilden ons niet meteen tonen, we verstopten ons voor het land” TDS

25 november 2019

16u54

Bron: RTBF/VRT 28 Royalty Koning Filip (59) en koningin Mathilde (46) vieren binnenkort hun twintigste huwelijksverjaardag. Om de gelegenheid extra in de verf te zetten, heeft ons vorstenpaar een exclusief interview gegeven aan de Franstalige omroep RTBF. Tijdens het gesprek blikken Filip en Mathilde openhartig terug op hun huwelijk. En bekennen ze ook enkele opvallende wetenswaardigheden.

4 december 1999 - op die dag gaven koning Filip en Mathilde plechtig hun jawoord in Brussel. Een gebeuren dat onze vorst uiteraard voor eeuwig zal bijblijven, al zal Filip zich toch vooral zijn eerste prille momenten met Mathilde herinneren, zo geeft hij toe aan RTBF. “Wat mij het meeste bijblijft is de periode van voor de verloving”, zegt Filip. “De verloving was al aangekondigd, maar wij hielden ons verborgen. We wilden ons nog niet meteen tonen, want er was een datum voorzien. Er werd naar ons gezocht, maar wij hielden ons schuil. We hadden ons met twee teruggetrokken op een plek.”

Toch kijkt Filip met een goed gevoel terug op die periode. “Het was een heel bijzonder moment want er was veel enthousiasme. Er waren hoge verwachtingen.” De reactie van ‘het volk’ stelde hem dan ook gerust. “Ik vind dat het Belgische volk, ons land, mijn verloofde ontzettend goed heeft verwelkomd. Dat heeft me veel dichter bij de Belgen gebracht. Ze hebben mijn verloofde verwelkomd alsof het hun verloofde was.”

“We gaan ervoor!”

Ook voor Mathilde was het allemaal zenuwslopend. “Ik zal nooit het ogenblik vergeten waarop de ramen opengingen en mijn verloofde zei: ‘Nu gaan we ervoor!’”, aldus de koningin. “Ik werd geconfronteerd met een heel ander leven dat helemaal nieuw voor mij was.” Ze laat ook in haar kaarten kijken door een grappige anekdote te delen: “De geruchtenmolen over mijn persoon begon op een vrijdag, drie dagen voordat ik officieel werd voorgesteld. Maar niemand had al een foto. Ik had het gevoel dat ik moest wegblijven van plaatsen waar ze me konden identificeren. U kent mijn liefde voor boeken? Ik trok me terug in een boekenwinkel. Terwijl ik daar op het radionieuws hoorde vertellen over een mogelijke verloving van prins Filip, was ik aan het lezen.”

Het opmerkelijke interview met Filip en Mathilde werd op het koninklijk paleis in Brussel ingeblikt. In het decor is onder meer een huwelijksfoto van het vorstenpaar te zien, alsook een portret van hun vier kinderen. De Franstalige openbare omroep zendt het volledige gesprek nu vrijdag uit.