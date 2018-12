Koning Filip en koningin Mathilde alleen aan de feesttafel? Ruzies verstoren kerstsfeer aan het hof Zo brengen onze royals de feestdagen door TDS

25 december 2018

11u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Royalty Kerstmis is het feest van de verzoening. Behalve dan voor onze koninklijke familie, zo blijkt. In tegenstelling tot heel wat andere royals is er van feestelijke gelegenheden en gezellige samenkomsten bij hen geen sprake. “Iedereen viert apart”, klinkt het bij royaltywatchers. “Triestig, maar het is wel de realiteit.”

Vandaag wordt overal kerst gevierd. En ook op het koninklijk paleis in Brussel zijn ze al even in de stemming. Afgelopen woensdag organiseerden onze vorsten nog het jaarlijks kerstconcert, om iedereen te bedanken die bijgedragen heeft aan de activiteiten van het afgelopen jaar. De voltallige kroost van koning Filip en koningin Mathilde was aanwezig, inclusief prinses Elisabeth die terugkwam uit Wales en momenteel van vier weken schoolvakantie geniet. Ook koning Albert was voor het eerst in vijf jaar aanwezig. Jarenlang waren hij en Paola steeds op vakantie in het buitenland.

Wie niet kwam opdagen? Koningin Paola, prins Laurent en prinses Claire. Volgens royaltywatcher Thierry Debels was dat niet meer dan een berekende zet. “Een officiële reden voor hun afwezigheid werd er niet gegeven. Paola zou allicht nog niet helemaal hersteld zijn van haar beroerte, wat natuurlijk flauwekul is. Zij is intussen weer helemaal de oude. En voor Laurent en Claire was dit weer een manier om de familie te kunnen boycotten”, zegt hij. De feestdagen binnen de koninklijke familie zouden overschaduwd worden door ongenoegen en heel wat wrevel.

Het koninklijk paleis laat alvast niet in de kaarten kijken. Hoe, wat en waar onze vorsten de feestdagen doorbrengen, willen zij niet kwijt. “De royals maken tijdens de feestdagen tijd voor qualitytime met het gezin”, laten zij ons weten. “Maar dat behoort tot hun privésfeer, dus daar kunnen wij niet over communiceren.”

Zo vieren ze

Of alle Saksen-Coburgs hun tijd samen spenderen, is dus nog maar de vraag. In het verleden heeft koningin Paola nochtans wel kerstfeesten georganiseerd in het koninklijk kasteel van Ciergnon. Ze heeft jarenlang verwoede pogingen gedaan om de familie dichter bij elkaar te brengen met kerst. Maar omdat de onvrede te groot werd, lijkt die hoop intussen vervlogen. “Dat de familieleden allen samen aan de feesttafel zitten is ondenkbaar. Moest dat gebeuren, dan eindig je gegarandeerd met slaande ruzie in Laken”, zegt Thierry Debels.

“Nee, van naastenliefde is helaas geen sprake”, bevestigt ook Kathy Pauwels, jarenlang het gezicht van ‘Royalty’ op VTM. “Binnen het koningshuis is het zeker niet de gewoonte om de voltallige familie uit te nodigen om samen te vieren. Het paleis heeft me echter wel bevestigd dat de koning bereikbaar blijft. Filip blijft allicht dus in ons land en maakt op dit moment geen verre reizen. Vroeger, toen Mathilde nog niet in beeld was, durfde onze vorst er al eens tussenuit te knijpen, om te gaan vieren met vrienden. Maar alles wijst erop dat Filip en Mathilde het dit jaar kleinschalig hebben gehouden met hun vier kinderen.”

Volgens Kathy staan er ook geen peperdure of verfijnde gerechten op het kerstmenu. “Ik vermoed dat het eten redelijk sober zal zijn. We moeten ons geen buitensporige taferelen zoals bij koning Lodewijk XVI voorstellen”, zegt zij. “Alle ingrediënten zullen natuurlijk van de best mogelijke kwaliteit zijn. Voor het kerstmenu wordt, zoals altijd, beroep gedaan op de hofleveranciers. Filip eet glutenvrij, dus het menu wordt ongetwijfeld aangepast. Ze kiezen allicht voor een gezond en licht verteerbaar menu. In Laken zien ze vandaag allicht geen frietjes of kroketjes passeren.”

En de rest?

En wat met Albert en Paola? De afgelopen jaren vielen zij steevast op door hun afwezigheid. “Alles om de ‘feesten’ zeker niet met hun familie te moeten doorbrengen”, klonk het eerder. Maar dit keer zouden ze er toch voor gekozen hebben in België te blijven. “Albert begint toch wat te sukkelen met zijn gezondheid. Mogelijks zullen ze dus minder op vakantie gaan in de toekomst, en vieren ook zij met hun tweetjes in alle rust in hun kasteel.” De kans zit er echter in dat ook prinses Astrid de warmte gaat opzoeken bij Albert en Paola. “Want anders wordt het voor haar wel een zeer eenzame kerst. Heel haar kroost verblijft immers voor hun job of studies in het buitenland.”