Koning Filip brengt prinses Eléonore terug naar school op de eerste schooldag KD

02 september 2019

11u33 0 Royalty Ook voor de kinderen van Filip en Mathilde zit de vakantie er weeral op. Voor de jongste twee klonk de schoolbel vandaag. Koning Filip bracht zijn jongste dochter Eléonore naar het Sint-Jan Berchmanscollege. Broer Emmanuel werd door mama Mathilde naar school in Kessel-Lo gebracht.

Voor de 11-jarige Eléonore is het haar laatste jaar in het lager onderwijs. Volgend jaar mag ook de jongste telg van het gezin naar de middelbare school gaan. De koning ging mee naar binnen op school met zijn dochter. Koning Mathilde ging met zoon Emmanuel naar de Eurekaschool in Kessel-Lo, waar kinderen met leerstoornissen les volgen. De prins start er dit jaar in het tweede middelbaar.

Prins Gabriël begon vorige week al aan zijn opleiding in de International School of Brussels in Watermaal-Bosvoorde. Ook kroonprinses Elisabeth geniet onderwijs in het Engels. Zij zit in haar laatste jaar middelbaar op het UWC Atlantic World College in Wales.