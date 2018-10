Koning Filip blikt "ontroerd" terug op legertijd Philippe Ghysens

11 oktober 2018

20u08

Bron: Eigen berichtgeving 1 Royalty Precies veertig jaar nadat hij zelf begon aan zijn militaire opleiding, heeft koning Filip vanavond de nieuwe lichting officieren toegesproken. “Ik ben werkelijk ontroerd en blij dat ik jullie mag toespreken”, aldus de vorst, die veel mooie herinneringen heeft aan zijn tijd bij het leger.

De koning sprak de leerlingen toe tijdens de ceremoniële opening van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School (KMS). Hij had zelf aangedrongen om aanwezig te zijn, omdat hij precies 40 jaar geleden aan dezelfde school zijn opleiding aanvatte. “Ik herinner me dat moment nog zeer precies. Vervuld van trots stond ik daar, een nieuwe wereld ging voor mij open”, zo blikte Filip terug.

Vervuld van trots stond ik daar, een nieuwe wereld ging voor mij open” Koning Filip over zijn tijd als kadet

De koning wilde met zijn toespraak zijn persoonlijke band met de KMS nog eens benadrukken. Hij heeft nog steeds mooie herinneringen aan zijn periode in het leger. De onderlinge solidariteit, het gevoel van verbondenheid en de vriendschap zijn Filip bijgebleven, zo horen we in zijn omgeving. “Zijn vorming als jonge leerling-officier heeft een grote indruk op hem nagelaten. Het heeft hem als jongeman gevormd. De opleiding draait rond doorzettingsvermogen, moed en discipline. Je leert je zwaktes en je sterktes kennen. Hij is dankbaar voor wat hij heeft geleerd tijdens de opleiding”, zo klinkt het in de entourage van de vorst.

Cyberoorlogvoering is geen fictie

In zijn toespraak ging de koning ook in op de nieuwe conflicten waarmee een modern leger moet omgaan. “Jammer genoeg zijn er nog te veel brandhaarden in de wereld. En hoe langer hoe meer hebben we te maken met sluimerende en hybride bedreigingen. Media worden besmet, cyberoorlogvoering is geen fictie meer. Doelwitten zijn niet meer noodzakelijkerwijs legers, maar staten en in het bijzonder democratische regimes. Meer dan ooit mogen we niet vergeten dat vrede en democratie geen vanzelfsprekend gegeven zijn, nooit voor altijd verworven. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog”, zo sprak de koning nog.