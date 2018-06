Koning Filip biedt Willem-Alexander en groothertog Henri lunch aan voor viering van 60 jaar Benelux HR

05 juni 2018

07u34

Bron: Belga 0 Royalty Koning Filip biedt zijn collega's groothertog Henri van Luxemburg en koning Willem-Alexander van Nederland vandaag een lunch aan op het paleis. Nadien volgt een bezoek aan het secretariaat-generaal van de Benelux in onze hoofdstad en een plechtige zitting in de Bozar. De reden? De viering van 60 jaar Benelux.



De Benelux is een intergouvernementeel samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Luxemburg. De voorgeschiedenis gaat terug tot in de Tweede Wereldoorlog, want al in 1943 beslisten de regeringen van België, Nederland en Luxemburg om nauwer te gaan samenwerken. De drie landen ondertekenden de monetaire overeenkomst in ballingschap in Londen. Formeel ging de douane-unie met één tariefgemeenschap van start in 1944. De drie partners namen hiermee het voortouw in de allereerste stappen naar Europese integratie.

In 1958 mondde de douane-unie tussen België, Nederland en Luxemburg uit in het "Verdrag tot de oprichting van de Benelux Economische Unie", die een verbreding en een verdieping van de economische samenwerking inhield. Het is dit verdrag dat op dinsdag 5 juni wordt herdacht wanneer de vorsten van de drie landen mekaar in Brussel ontmoeten.

Op 17 juni 2008 werd een nieuw Benelux-Verdrag ondertekend. Voortaan zal de samenwerking zich concentreren op drie kernthema's: interne markt en economische unie, duurzame ontwikkeling, en justitie en binnenlandse zaken. Dit alles onder een nieuwe naam: de Benelux Unie.