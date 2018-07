Koning Filip apetrots op onze Rode Duivels TK

15 juli 2018

09u15

Bron: ANP 0 Royalty Het Belgische koningspaar is trots op de verrichtingen van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland. Gisteren veroverden ze brons in de zogenoemde troostfinale tegen Engeland.

"3de plaats! 4 weken lang genoten van jullie fantastische prestaties! Bedankt! #Proud En tot morgen in Brussel!", lieten Filip en Mathilde op Twitter optekenen door het Belgische hof. Het koningspaar volgde de laatste wedstrijd uitgerekend in Londen. Daar woonden ze eerder op de dag een ceremonie bij ter nagedachtenis van de in de twee wereldoorlogen gesneuvelde Belgen. Ze werden ook ontvangen door koningin Elizabeth, die duidelijk een stuk gelukkiger was dan bij haar ontmoeting met Donald Trump.

Bezoek aan Hare Majesteit Queen Elizabeth II in Windsor Castle @RoyalFamily pic.twitter.com/dp8SEunvhq Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link

Filip woonde tijdens het WK twee wedstrijden bij van de Rode Duivels. In de groepsfase was hij met zijn zonen Gabriël en Emmanuel bij het met 5-2 gewonnen duel tegen Tunesië. Afgelopen week zat hij weer op de tribune tijdens de verloren halve finale tegen Frankrijk. Koning Filip had toen zijn vrouw Mathilde meegenomen.

De Belgische ploeg wordt vandaag door Filip ontvangen op het paleis in Brussel. Daarna volgt een grootse huldiging door de stad.

3de plaats! 4 weken lang genoten van jullie fantastische prestaties! Bedankt! #Proud 👍🏼 En tot morgen in Brussel! #BelRedDevils! #BELENG #RedTogether #WorldCup Belgian Royal Palace(@ MonarchieBe) link