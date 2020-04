Koning Filip annuleert verjaardagsfeest door corona TDS

02 april 2020

14u31 6 Royalty Zo’n 100 Belgen die op precies dezelfde dag zijn geboren als koning Filip hadden deze maand iets om naar uit te kijken: Zo’n 100 Belgen die op precies dezelfde dag zijn geboren als koning Filip hadden deze maand iets om naar uit te kijken: het paleis had hen uitgenodigd om op 15 april samen met de vorst hun verjaardag te vieren in het kasteel van Laken . Dat feestje gaat echter niet meer door: door de coronacrisis moest koning Filip zijn plannen weer opbergen.

Het is intussen een goede traditie in de koninklijke familie: als er gefeest wordt, mogen de landgenoten mee aanschuiven. Albert en Paola zetten de toon toen ze in 2009 hun gouden jubileum vierden. Ze nodigden 150 koppels uit die ook 50 jaar getrouwd waren. Vorig jaar mochten tachtig 18-jarigen naar het feest van de 18-jarige prinses Elisabeth. En nu was er dus de 60ste verjaardag van het staatshoofd op 15 april.

Toch zullen er geen feestgelegenheden zijn. Door de coronacrisis heeft de koninklijke familie beslist het grootse verjaardagsfeest te annuleren. “Het evenement is inderdaad afgelast”, laat de woordvoerster van het paleis ons weten. “Uiteraard wegens de coronapandemie. Dus geen festiviteiten dit jaar, maar vermoedelijk zal de Koning met zijn gezin wel even stilstaan bij zijn verjaardag. Bovendien gaat de aandacht van de Vorsten volledig naar de impact en de bestrijding van corona. Hij is dagelijks in contact met mensen die op het terrein werken, mensen verzorgen en ondersteunen, mensen uit het beleid en de medische wereld.”

LEES OOK:

Koning Filip en Chinese president bespreken beschikbaarheid medisch materiaal

Koning Filip en koningin Mathilde charmeren tijdens coronacrisis, maar waar zijn prins Laurent en koning Albert? (+)

Koning Filip dankt artsen en verpleegkundigen via Skype voor hun inzet