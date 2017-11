Koning en koningin wagen zich aan spelletje cricket in Mumbai ADN

Koning Filip en koningin Mathilde kregen vandaag in het vrijetijdspark Oval Maidan in Mumbai samen met kinderen een initiatie cricket. De theorie werd meteen aan de praktijk gekoppeld met enkele slagwisselingen. De activiteit in het kader van het staatsbezoek aan India werd gesteund door het VN-kinderfonds Unicef, dat het belang van sport voor de ontwikkeling van de jongsten wil promoten.

Batsman Virender Sehwag, een cricketvedette in India, was eveneens aanwezig. "Cricket is de eerste sport in India, het is als een religie", legt Virender Sehwag uit. Hij is al 15 jaar international voor zijn land. "Voor mij is dit een grote eer. We gaan samen cricket spelen. Het vorstenpaar zal zich dit moment zeker blijven herinneren."

Unicef wijst ook naar de rol die sport kan spelen voor de emancipatie van de vrouwen, een onderwerp dat koningin Mathilde belangrijk vindt. "De invloed is erg positief voor jonge meisjes. Vooral tieners hebben er veel bij te winnen, want het biedt hen ten minste toegang tot de publieke ruimte", aldus de ngo. Stilaan beweegt er één en ander, getuige daarvan zijn de recente successen van de Indiase vrouwen cricketploeg en de aanwezigheid van meer vrouwen in andere sporten. Het vorstenpaar wisselde in alle ontspanning enkele ballen. Het cricketbat en de bal kregen ze mee naar huis.

Koning Filip en de ministers Didier Reynders, Rudy Demotte en Rudi Vervoort begaven zich voor een herdenking naar het hotel Taj Mahal Palace, een van de doelwitten in november 2008 van terroristische aanslagen in Mumbai. De reeks aanslagen maakte 188 doden, waarbij minstens 26 buitenlanders.

