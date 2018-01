Koning Carl Gustaf herdenkt Ingvar Kamprad TK

29 januari 2018

06u50

Bron: ANP 2 Royalty Koning Carl Gustaf heeft gisteren IKEA-oprichter Ingvar Kamprad herdacht en zijn nabestaanden gecondoleerd. De 91-jarige Kamprad overleed zaterdag in zijn huis in Småland .

"Ingvar Kamprad was een echte ondernemer die, door zijn levenswerk IKEA, geholpen heeft om Zweden naar de wereld te brengen. Hij was een down-to-earth persoon met een grote toewijding. De koningin en ik hadden het voorrecht deze zomer met hem samen te werken om de woonsituatie van ouderen te verbeteren. Mijn gedachten en de diepste betrokkenheid van mij en mijn familie gaan vandaag naar de familie en vrienden van Ingvar Kamprad", aldus een verklaring van Carl Gustaf op de website van het Zweedse koningshuis.

"Ingvar zal erg gemist worden door zijn familie en warm herinnerd worden door zijn medewerkers wereldwijd", tweette de interieurketen gisteren. Kamprad is volgens de tweet 'vredig thuis in zijn slaap gestorven in Småland'. Daar werd hij op 30 maart 1926 ook geboren, meer bepaald in de kerk van Pjättyd bij Älmhult. Al op zijn zeventiende richtte hij Ikea op. 'Hij was een van de grootste ondernemers in de 20ste eeuw, misschien zelfs de grootste', zegt Lars-Johan Jarnheimer, voorzitter van Ingka Holding, moedermaatschappij van Ikea.