Koning Boudewijn stierf 25 jaar geleden: tijdens koningschap taande zijn macht, maar zijn populariteit nam toe MVO

31 juli 2018

07u17

Bron: ANP 0 Royalty Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat koning Boudewijn stierf. De vorst overleed op zijn 62ste levensjaar aan de gevolgen van een hartstilstand in het koninklijk buitenverblijf in het Spaanse Motril. De dood van de koning zorgde voor een grote volkstoeloop naar het paleis om de laatste eer te bewijzen: vele tienduizenden mensen stonden uren in de rij.

Daarbij werd het Rode Kruis ingeschakeld om de wachtende mensen bij te staan en water aan te reiken vanwege van de grote hitte tijdens deze eerste augustusdagen van 1993.

Op zaterdagavond 31 juli omstreeks 19.50 uur verwittigde kabinetschef Jacques van Ypersele de Strihou premier Dehaene dat de vorst was overleden. Rond middernacht gaf het Spaanse persbureau Efe een bulletin uit: "Volgens diplomatieke bronnen zou de Koning der Belgen zijn overleden te Motril omstreeks 22:00."

Om middernacht kwam het kabinet in spoedzitting bijeen, daar deelde de premier de dood van de koning mee. Op de spoedzitting werd vastgesteld dat de constitutionele opvolger prins Albert was. Premier Dehaene, de kabinetschef en de minister van Justitie vertrokken vervolgens onmiddellijk naar Motril, waar zij het overlijden van de koning officieel moesten vaststellen. Vandaar vlogen ze naar Frankrijk voor een ontmoeting met prins Albert, die in Grasse verbleef.

Op vele plaatsen in België werden de vlaggen halfstok gehesen. Alle media gooiden hun programma's om in het teken van het overlijden. In de nacht van zondag op maandag keerden koningin Fabiola en de toekomstige koning terug naar België, met het stoffelijk overschot van koning Boudewijn.

Op zaterdag 7 augustus vond de uitvaart plaats in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Vele staatshoofden en regeringsleiders brachten persoonlijk een laatste groet. Koningin Fabiola was in het wit gekleed en de dienst droeg duidelijk haar stempel. Will Tura zong er onder meer een bewerking van "Hoop Doet Leven", terwijl getuigenissen werden voorgelezen over problemen die de koning nauw aan het hart lagen. Nadien werd het stoffelijk overschot van de koning bijgezet in de Crypte van Laken, naast zijn voorgangers.

Twee dagen later, op 9 augustus, legde Albert de eed af als de zesde Koning der Belgen, voor de verenigde Kamer en Senaat.

Ter gelegenheid van de herdenking van het overlijden van Boudewijn vindt op zaterdag 8 september om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken een eucharistieviering plaats die wordt voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel. "Koning Boudewijn werd door velen in ons land gewaardeerd", zegt kardinaal De Kesel. "De koning was vooral geliefd omwille van zijn menselijkheid. We zijn heel dankbaar voor alles wat hij voor ons land heeft gedaan en voor wat hij voor ieder van ons heeft betekend." Na de eucharistieviering is op die 8 september tot 14 uur de koninklijke crypte waar Boudewijn begraven is, toegankelijk voor het publiek.