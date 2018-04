Koning Albert opgenomen in het ziekenhuis voor hartonderzoeken rvl

19 april 2018

09u17

Bron: VRT NWS 0 Royalty Koning Albert (83) wordt vandaag opgenomen in het Universitair Ziekehuis van Saint-Luc in Brussel. De vader van de huidige koning Filip moet er een reeks onderzoeken ondergaan voor aortaklepstenose, een vernauwing van de hartklep. De onderzoeken zijn nodig voor een aangepaste behandeling, zo laat het koninklijk paleis weten in een korte mededeling.

"Zijne Majesteit Koning Albert II lijdt aan een aortaklepstenose die de uitwerking vereist van een behandeling die aangepast is aan zijn situatie", zo luidt het in een communiqué van het koninklijk paleis. De VRT kon achterhalen dat Albert daarvoor vandaag is opgenomen in Saint-Luc.

In het verleden werd koning Albert ook al een opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. In 2000 werd hij in Aalst geopereerd voor kransslagadervernauwingen, hij kreeg toen een viervoudige overbrugging.